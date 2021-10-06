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وزيرة الثقافة: إقامة المهرجانات الفنية رغم كورونا دليل على قوة مصر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 10:59 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
شيماء حسن
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن إقامة المهرجانات الفنية والأحداث الفنية رغم جائحة كورونا هو تأكيد على قوة الدولة المصرية في تنظيم مثل هذه الأحداث الثقافية المهمة.

وأضافت "إيناس" في حوارها عبر فضائية "تن" مساء اليوم الأربعاء: "رغم استمرار الجائحة منذ سنتين ولكن قدرنا نقوم بتنفيذ الكثير من المهرجانات في جميع الأنشطة وكان آخرها مهرجان الإسكندرية السينمائي".

وأشارت إلى أن مهرجان الإسكندرية من المهرجانات القوية والعريقة الذي يقام في دورته الـ37، مؤكدة أن هناك حرص من الفنانين على المشاركة بالمهرجان الذي شهد حضورًا أجنبيًا مميزًا.

وتابعت: "تاريخ هذا المهرجان عريق وإنجازاته كانت كبيرة وإقامته في موعده هو أمر مهم"، لافتة إلى أن الإسكندرية هذا الصيف شهدت حالة دسمة من الثقافة وإقامة العديد من الفعاليات الثقافية.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة مهرجانات فنية جائحة كورونا

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