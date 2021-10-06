برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم أياكس

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه يوجد اهتمام قوي من جانب إدارة برشلونة الإسباني بالكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى آياكس الهولندي.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن مارك أوفرمارس المدير الرياضي لآياكس أعلن منذ عدة أيام فشل ناديه في التوصل لاتفاق مع أونانا من أجل تجديد عقده الحالي والذي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أونانا سيكون له مطلق الحرية في التفاوض مع أي نادي بداية من 1 يناير المقبل.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة مهتم بتدعيم مركز حراسة المرمى في صفوفه بالتعاقد مع أونانا علمًا بأن حارس مرماه البرازيلي نيتو بنسبة كبيرة سيكون خارج صفوفه في الصيف المقبل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أونانا البالغ من العمر 25 عامًا نال إعجاب برشلونة في الكثير من المناسبات، حيث يعتبر أحد خريجي أكاديمية اللا ماسيا المملوكة للنادي الكتالوني والتي رحل عنها منذ 5 سنوات.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن أونانا يمتلك العديد من العروض أبرزها إنتر ميلان ونابولي الإيطاليين وأتلتيكو مدريد الإسباني وأولمبيك ليون الفرنسي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من وجود تأكيدات في إيطاليا بأن أونانا أتم اتفاقه مع إنترميلان إلا أن النجم الكاميروني يترقب جميع العروض لوضعها على الطاولة واختيار الأفضل من بينها.



