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إبراهيم عيسى: الإخوان اغتالوا السادات بعدما منحهم الحرية والحماية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:02 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
قال الإعلامي ابراهيم عيسى، إن الرئيس الراحل أنور السادات أقدم على جريمة تاريخية بعد حرب اكتوبر 1973، قائلا: "مع تقديري واعتزازي للرئيس السادات وفخري به كبطل وقائد مصري عظيم، ولكن "جريمته" تتلخص في إخراج الجماعات الاسلامية والاخوان المسلمين للحياة السياسية في مصر"، بحسب تعبير عيسى.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الرئيس أنور السادات لم يطلق الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين من باب الحرية فقط وإنما قدم لهم الدعم السياسي والحماية المجتمعية".

وأكمل: أن الرئيس السادات أبرم صفقة مع الجماعات الاسلامية والإخوان المسلمين، وكانت صفقة سوداء وكارثية على مصر كلها، وأن السادات اعتذر عن تلك الصفقة فيما بعد وتأسف على ما فعله في خطابه الشهير في 24 سبتمبر 1982، قبل أيام من اغتياله بأيدي التيار الإسلامي.

ونوه ابراهيم عيسى، إلى أن كل ما وقع من هذه الأحداث لا تشوب عظمة أنور السادات وبطولته وقامته الرفيعة العالية العظيمة في لحظة صدقه مع مصر وأنه بطل حرب اكتوبر والقائد الذي عبر بنا.

الكلمات المفتاحية

الرئيس السادات الإخوان اغتيال السادت إبراهيم عيسى

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