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ننشر تفاصيل الجناح المصري في معرض IFTM السياحي الدولي بباريس

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
تشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار هذا العام بجناح في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA في دورته الأربعين والمٌقام حالياً بالعاصمة الفرنسية باريس، يبلغ مساحته 90 متر مربع بمشاركة عارضين يمثلون عددًا من شركات السياحة والفنادق المصرية، وشركة مصر للطيران، ووزارة البيئة، وتستمر فعاليات النعرض خلال الفترة من 5-8 أكتوبر الجاري والذي يعتبر من أهم المعارض المهنية السياحية التي تُقام سنويًا في فرنسا.

اتخذ الجناح المصري المُشارك في هذا المعرض الطابع المصري القديم في تصميمه حيث صُمم على شكل صرح معبد، واحتوى جسم المعبد من الخارج على صور مضيئة متنوعة عن مصر تعبر عن الحياة والجمال والتنوع الذي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وإبراز لقطات تجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية والأماكن الأثرية المختلفة.

ويضم الجناح مجموعة من شاشات العرض الكبيرة التي يتم من خلالها عرض مجموعة من الأفلام المختلفة منها عن الافتتاحات الأثرية الأخيرة وبعض الأفلام التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في إطار حملاتها الترويجية، كما يوجد هولوجرام لقناع الملك الشاب توت عنخ امون وكرسي العرش الخاص به وذلك في إطار الترويج للمتحف المصري الكبير، وداخل مبني المعبد حجرة لكبار الزوار VIP، وفي مقدمته مكتب للاستعلامات.

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر فرنسا باريس السياحة الاثار

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