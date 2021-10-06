منع هؤلاء من دخول الفصل.. قرارات عاجلة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة تعليمات قبل انطلاق العام الدراسى الجديد 2021/2022، الذي ينطلق يوم السبت المقبل الموافق 9 أكتوبر 2021.





وجاءت التعليمات كالتالي:

_ التأكيد على حضور الطلاب بالمدارس وتواجد المعلمين والإداريين طوال اليوم الدراسى.

_ الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية.

_ متابعة نسب تلقى اللقاح لجميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

_ تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسي من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة وإدارة ومديرية.

_ تجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بكل أدوات التطهير اللازمة.

_ تفاوت مواعيد الفسحة للصفوف المختلفة.

_ تجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب ويتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلي واستغلال كل الفراغات المتاحة أو اللجوء إلى تقسيم المدرسة إلى فترتين إذا تطلب الأمر بناء على قرار مدير المديرية طبقا لظروف كل مديرية.

_ نشر التوعية بين الطلاب من خلال البوسترات الاسترشادية.

_ توفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة من كلور وكحول وصابون داخل كل مدرسة.

_ تشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسي وأثناء الخروج آخر اليوم.

_ يقوم مسؤول الأمن أو مشرف البوابة بعمل مسح حراري لكل طالب أثناء دخولهم للمدرسة مع الحفاظ على التباعد بين كل طالب وآخر منعا للتزاحم أثناء الدخول وأثناء الفسحة وأثناء الخروج نهاية اليوم.

_ الطالب الذي تتعدى درجة حرارته 38 يمنع من دخول الفصل ويعزل في غرفة العزل ويتم استدعاء ولي أمره والزائرة الصحية وطبيب المدرسة لعمل فحص سريع.

- في حالة الاشتباه في إصابة الطالب بكورونا يتم عزل الطالب منزليا لمدة أسبوعين على الأقل وإبلاغ الإدارة التعليمية والإدارة الصحية بذلك لمتابعة حالة الطالب والمخالطين له.

_ يتم تنظيم طابور الصباح مع مراعاة التباعد بين الطلاب.

_ يتم تنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحي من خلال الإذاعة المدرسية.

_ تقسيم الأنشطة الرياضية أثناء اليوم الدراسي إلى مجموعات ذات إعداد قليلة، ويفضل عدم ممارسة أنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر.

_ إلزام جميع المتواجدون في المدرسة بارتداء الكمامات وغسل الايدي بشكل مستمر واستخدام الكحول، ما عدا التلاميذ دون سن الـ12 سنة غير ملزمون بارتداء الكمامات في المدرسة ويمكن ارتداء الفيس شيلد.

_ حصر جميع هواتف الطلاب وأولياء أمورهم وعناوينهم وحصر الغياب بشكل يومي والتواصل مع الطلاب المكرر غيابهم لمعرفة أسباب الغياب وحصر جميع أسماء الطلاب المتغيبين مرضيا لبحث أسباب المرض ومتابعتهم.