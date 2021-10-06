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بيوبيله الفضي 5000 جنيه للوعي الأثري وحماية التراث من الآثاريين العرب

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أعلن  الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن جائزة جديدة قدرها  5000 جنيه مصرى باسم أ.د. راندا بليغ للوعى الأثرى وحماية التراث بالآثاريين العرب  بمناسبة اليوبيل الفضى للآثاريين العرب. 
 
وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس المكتب الإعلامى للاتحاد بأن الجائزة تقدمها الأستاذة الدكتورة راندا عمر كاظم بليغ أستاذ الآثار المصرية، رئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآداب، جامعة المنصورة وعضو المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب لما لمسته من شفافية وصدق وحيادية تامة فى جوائز الآثاريين العرب حتى أن رئيس المجلس نفسه الدكتور محمد الكحلاوى لم يسبق له التدخل فى نتيجة أى جائزة ويكون التحكيم للجان المتخصصة دون تدخل من أى طرف. 
 
وأشار ريحان إلى أن الجائزة تُمنح سنويًا لشخص (أو كيان في حالات نادرة) قام بدور كبير لنشر الوعي الأثري وحماية التراث ولا يشترط فيها سن أو جنسية معينة ومفتوحة للجميع على أن يقدم المرشح للجائزة سيرة ذاتية مفصلة وملف بأهم الإنجازات في مجالات الجائزة ويمكن أن يحتوي الملف على فيلم تسجيلي أو ملف باور بوينت. 

إضافة لصور ورقية أو إلكترونية على أن يكون آخر موعد للتقدم للجائزة منتصف يوليو من كل عام 
يُذكر أن الدكتورة راندا بليغ حاصلة على  دكتوراه المصريات مع مرتبة الشرف العليا من جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية عن تحتمس الأول عام 1998، دبلوم إدارة البيئة من كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة 2000،  دبلوم دراسات متحفية من كلية الآثار جامعة القاهرة، دراسة اللغة القبطية بمعهد اللغة القبطية بالعباسية، دبلوم الدراسات والفنون القبطية تنظيم كلية الآثار جامعة الفيوم مع مكتبة الاسكندرية والرهبنة الفرانسيسكانية. 

وهي عضو محكم باللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بتخصص الآثار المصرية، عضو الرابطة الدولية لعلماء المصريات IAE والرابطة الدولية لعلماء القبطيات IACS، وعضو الآثاريين العرب، وعضو الجمعية التاريخية المصرية، ومعهد البحوث الأمريكى بالقاهرة ARCE، وجمعية استكشاف مصر البريطانية EES، وعضو مجلس إدارة جمعية محبي التراث المصري، وعضو بجمعية إحياء التراث المصري، وجمعية الحفاظ على التراث المصري. 

شاركت فى العديد من المؤتمرات العلمية بمصر وخارج مصر ولها العديد من الأبحاث المنشورة بالدوريات العلمية باللغة العربية واللغة الإنجليزية ومنها أدوات ومستحضرات التجميل في مصر القديمة، التربية المتحفية في مصر والعالم، ارتباط الطب في مصر القديمة بما يعرف بالطب البديل أو التكميلي، الألفاظ والمظاهر الدالة على السعادة في مصر القديمة. 

عملت بالصحافة الأجنبية ومؤسسات تعليمية مثل هيئة فولبرايت ومكتب أمديست قبل العمل بسلك الجامعة في عام 2000  وتدّرس بدوام مؤقت في عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المعهد الدبلوماسي بالقاهرة، جامعة مصر الدولية.

الكلمات المفتاحية

مصر السياحة الاثاريين العرب الاثار استرداد أثار اتحاد الاثاريين العرب

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