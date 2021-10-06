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اللواء محمود خلف: إصرار الشعب كان دافعا لنصر أكتوبر (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:13 م
مداخلة اللواء محمود خلف
مداخلة اللواء محمود خلف
فايزة عبد السلام
أكد اللواء أركان حرب محمود خلف، أن إصرار الشعب المصري على الحرب والانتصار فيها في أكتوبر المجيد، وذلك بعد الهزيمة التي تلقتها مصر والتي كانت ثقيلة على المصريين، وهو ما دفعهم للتصميم على النصر في الحرب التي كان أحد مقاتليها.

وقال "خلف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" يحدث في مصر" الذي يُبث عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، مساء اليوم الأربعاء، إن سبب تكاتف الشعب للنصر في أكتوبر، هو إدراكهم رفقة القوات المسلحة أنهم بمفردهم دون مساعدة من أي دولة بالعالم الذي كان متحالف مع الإسرائيليين في ذلك الوقت.

وأشار أركان حرب القوات المسلحة، إلى أن الجيش في ذلك الوقت وعلى مدار تاريخه يولد في الجميع حالة من الانتماء والحب التي تدفع الجميع على التكاتف والتضحية بكل غالي ونفيس، لاسيما علاقات القادة ببعضهم بعض، بالإضافة إلى علاقتهم بالضباط والعساكر، إذ كان لا يوجد تفرقة بين أحد، في إشارة منه إلى العلاقة التي تحدث عنها الرئيس السيسي مع اللواء سمير فريق مدير الشؤون المعنوية الأسبق، وقت أن كان الأخير قائد الرئيس السيسي الذي أثنى بدوره على تعامله وخبرته الواسعة في العسكرية.

الكلمات المفتاحية

اللواء محمود خلف الشعب المصري الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

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