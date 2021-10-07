ياسمين صبري تكشف عن مشاركتها في كتابة مسلسلها الجديد

تحدثت الفنانة ياسمين صبري، تفاصيل مشاركتها في كتابة مسلسلها الجديد مشيرة أنها لم تستقر على اسمه حتى هذه اللحظة، وتخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2022، بعد غيابها العام الماضي.



وكشفت ياسمين صبري خلال حوارها مع إحدى المجلات أثناء حضورها فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بدورته الـ 78، أنها حصلت على فكرة عمل فني جديد يسرد قصة حقيقية من الحياة الواقعية التي تناقش قضايا أشخاص حقيقيين، مشيرة إلى أنها قررت البعد عن قصص الخيالية والسيناريوهات المتكررة وهذا أسباب عدم مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي.



وأضافت قائله: "بدأت في كتابة العمل منذ شهر مايو الماضي، اكتشفت أشياء كثيرة عن الفن ووعيه بشكل أكبر لم تكن تدرك وجوده بداخلها من قبل.



وتابعت : "أحب القراءة وأخدت كورس من جامعة هارفارد تسمى الذكاء الاجتماعي وعلم النفس الاجتماعي، لذلك من الطبيعي أن تتأثر بالأشخاص من حولك وبالبيئة التي تعيش فيها".





وفي نفس السياق يعد مسلسل فرصة أخيرة، آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري التي شاركت في رمضان قبل الماضي، تأليف الكاتب محمد سيد بشير والمُخرج مرقس عادل، وشاركها في البطولة أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب وعدد من النجوم.