الفنان لطفي لبيب يروي موقفا مع الجيش في ليلة العبور (فيديو)

استعاد الفنان القدير لطفي لبيب، ذكريات انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي شارك فيها كمقاتل، ضمن كتيبة الموجة الأولى التي عبرت قناة السويس.



وسرد "لبيب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يُبث عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، مساء اليوم الأربعاء، وقائع ليلة انتصار الجيش المصري على العدو الإسرائيلي ليلة السادس من أكتوبر، قائلًا: كلفني قائد الكتيبة العقيد عبدالوهاب الحريري بشراء ما نُسميه بـ "ترفيه" لكل العساكر، بحكم أنني كنت أتولى جانبًا إداريًا داخل الكتيبة، حيث اشتريت كمية من البلح لهم من منطقة السويس حينها، وهنا وجدت السويس خاوية فاستشعرت وجود أمر ما، ولكني عدت إلى كتيبتي ووزعت البلح على العساكر.



وأضاف: تواردت أنباء حينها عن مرور المشير أحمد إسماعيل، وزير الحربية، على الكتيبة، ولكني استشعرت باندلاع الحرب بعد انتشار قوات من الشرطة العسكرية، ومن قبلها حالة السكون التي عمت أرجاء مدينة السويس كما ذكرت سلفًا.

