عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر التطورات في إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، من المشاركة في مباراتي ليبيا المقبلتين بعدما غادر مران الفراعنة بالأمس متأثرًا بالإصابة.





شوبير قال في تصريحات تلفزيونية :"الأشعة أثبتت سلامة محمد الشناوي والحارس خاض تدريبات تأهيلية اليوم الأربعاء".





وأضاف :"سننتظر إلى الغد لحسم موقف الشناوي من المشاركة في التدريبات الجماعية ومباراة ليبيا".





وتابع :"لا يوجد خلاف بين محمد الشناوي وعصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر".





وزاد :"التنافس كان موجودًا بينهما قبل ذلك لكن الآن عصام الحضري أصبح مدربًا لمنتخب مصر ولا يوجد خلاف بين الشناوي والحضري".



