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اللواء سامي خضير يروي ذكريات النصر: تصدينا لـ 120 دبابة إسرائيلية في مهمة انتحارية (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:25 م
اللواء سامي خضير
اللواء سامي خضير
داليا الحسين
روى اللواء سامي خضير، أحد أبطال حرب 73 أكتوبر، بطولة كتيبته في التصدي بـ8 دبابات فقط لـ 120 دبابة إسرائيلية.

وقال خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "أول فرحة جاءت لي أن أول بلاغ عمليات جاء من خلال اللاسلكي مضمونه أتم اللواء السابع مشاة بالجيش الثالث الفرقة السابعة بتنفيذ مهمة يوم القتال بالكامل في ساعة".

وتابع اللواء سامي خضير، "يوم 19 تلقيت أوامر من قائد الكتيبة بضم فصيلة دعم والتحرك قبل الفجر، ووصلت بالفعل في الفجر وكان الضباب يصعب المهمة على أي شخص ولا يستطيع أي أحد أن يرى لمسافة متر واحد".

وأضاف: "قمت باحتلال خط على أساس أن تكون المواجهة واسعة وأمنع العدو من المرور، وفي الثانية عشر مساءً، تلقيت تعليمات تفيد أن هناك كتيبة ستحتل المكان بدلًا مني وبدأ النهار واستقبلنا ضرب هاون علينا (احنا بنضرب مش عارفين بنضرب منين)".

وتابع: "فوجئت أن هناك أكثر من 60 دبابة من العدو ونحن معنا 8 دبابات فقط، ولم أنتظر وجاء الأمر بالاشتباك الكامل".

وأوضح: "كان ماسورة دبابة مكتوب عليها آية قرآنية (وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى)، وبعدها علمت أن الـ60 دبابة مجموعة عمليات كاملة لإبراهام أدان، والذي تحدث في مذكراته وقال إن السرية كانت انتحارية وأقر أن جميع الدبابات لديه أُصيبت".

وختم: "تم تدمير 8 دبابات إسرائيلية مقابل 3 دبابات مصرية فقط من 8 دبابات مصرية شاركت أمام 120 دبابة لواء مدرع".

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ذكريات النصر ذكرى انتصار حرب أكتوبر حرب أكتوبر

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