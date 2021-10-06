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عبد المنعم سعيد: الرئيس السيسي يكمل مشروع السادات الوطني (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:27 م
عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
شيماء حسن
قال الكاتب عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع الوطني الذي تبناه الرئيس الراحل محمد أنور السادات لبناء الدولة المصرية تأخر كثيرًا حتى بدأه الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن المعارضة التي واجهها الرئيس السادات في سنواته الأخيرة لم تكن منصفة.

وأضاف "سعيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" اليوم الأربعاء أن الرئيس أنور السادات كان لديه فكر استراتيجي راقي جدا، مؤكدًا أنه نجح في أن ينقل الإنجاز العسكري إلى واقع وأن يسترد التراب المحتل من أرض طابا.

وأشار إلى أنه لا يمكن تجاوز الهزيمة إلا بخوض الحرب، موضحًا أن الرئيس السادات كان رجلًا استراتيجيًا من الطراز الأول، مستطردًا "نشهد له جميعًا بأنه الوحيد الذي كان يستحق جائزة نوبل في ربط العلاقة بين السلاح والدبلوماسية، خاصة بعدما شهدت تشوهات كثيرة منذ حرب 1948".

وأوضح أن تحقيق النصر وتحويله إلى واقع من أشرف المعارك التي خاضتها الدولة المصرية، لافتًا إلى أن حرب أكتوبر أظهرت طاقة كامنة جبارة من ناحية العلم والسياسة وغيرها ساهمت في نجاحها، مختتمًا حديثه بضرورة التعلم من تجربة الرئيس السادات لتعزيز السلام في المنطقة.

الكلمات المفتاحية

مشروع السادات الوطني عبد المنعم سعيد الرئيس السيسي الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر

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