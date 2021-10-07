رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق: السادات كان مناورًا استراتيجيًا كبيرًا

قال الدكتور محمد عبداللاه، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، إن بداية معرفته بالرئيس الراحل محمد أنور السادات كانت في العاصمة الفرنسية باريس سنة 1974، متابعًا أن علاقته بالسياسة بدأت خلال وجوده في باريس للحصول على الدكتوراة وفي هذا الوقت زار السادات باريس وطلب الاجتماع بعشرة أشخاص من المصريين المقيمين في فرنسا، وأنا كنت واحد منهم.





وأضاف "عبداللاه" خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن الرئيس الراحل، طلب منه العودة إلى القاهرة والعمل معه إيمانا منه بضرورة ضخ دماء شابة في العمل السياسي المصري بعد حرب أكتوبر 1973.



