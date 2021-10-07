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رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق: السادات كان مناورًا استراتيجيًا كبيرًا

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:22 ص
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عبداللاه، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، إن بداية معرفته بالرئيس الراحل محمد أنور السادات كانت في العاصمة الفرنسية باريس سنة 1974، متابعًا أن علاقته بالسياسة بدأت خلال وجوده في باريس للحصول على الدكتوراة وفي هذا الوقت زار السادات باريس وطلب الاجتماع بعشرة أشخاص من المصريين المقيمين في فرنسا، وأنا كنت واحد منهم.

وأضاف "عبداللاه" خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن الرئيس الراحل، طلب منه العودة إلى القاهرة والعمل معه إيمانا منه بضرورة ضخ دماء شابة في العمل السياسي المصري بعد حرب أكتوبر 1973.

وأكد أن الرئيس الراحل كان مناورًا استراتيجيًا كبيرًا، متابعا: "فوجئت بطلب الرئيس السادات لقائي بمنزله لضمي ضمن 100 شخصية تؤسس للحزب الوطني الديمقراطي".

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حرب أكتوبر بوابة الفجر الفجر السادات

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