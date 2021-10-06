مجلس جامعة الملك خالد يعقد اجتماعه الثاني للعام الجامعي 1443 ويقرّ عددًا من التوصيات

رأس معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس، الاجتماع الثاني لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1443، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء المجلس.





وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي - أمين مجلس الجامعة - الدكتور حامد بن مجدوع القرني أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، مبيناً أن من أبرز التوصيات التي اتخذها المجلس التوصية بالموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث لـ 22 من المعيدين والمحاضرين، وتعيين 10 أساتذة على وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 12 على وظيفة محاضر، والموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعدد من طلاب الدراسات العليا، والموافقة على القواعد التفصيلية لأعمال لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الجامعة، وكذلك الموافقة على التقويم الأكاديمي للفصول الثلاثة للعام الجامعي 1443 لبرامج الكلية التطبيقية.