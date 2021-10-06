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جلسة معلول تحسم تجديد عقده مع الأهلي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:31 م
معلول
معلول
محمد الصو
ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عودة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة مع منتخب بلاده من أجل مناقشة تجديد عقده.

"جلسة معلول تحسم تجديد عقده مع الأهلي"

ويتواجد اللاعب في الوقت الحالي في معسكر منتخب تونس، استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة في قطر عام 2022.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة، تجديد عقد المحترف التونسي، بعد الاتفاق المبدئي على استمراره داخل التتش بالجزيرة، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

واتفق الأهلي مع النجم التونسي على تمديد عقده لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، على أن يتم إعلان تجديد العقد عقب نهاية التوقف الدولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، يوم 16 أكتوبر الجاري خارج الديار ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب علي معلول بطل النيجر الأهلي

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