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تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:00 ص
الأهلي
الأهلي
أشرف عبد الناصر
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر القادمة بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الاهلى والحرس والقناة الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة  المارد الأحمر مع بطل النيجر على الهواء مباشرة بصوت المعلق أيمن الكاشف.

وطلب موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر من معاونيه فيديوهات لمباريات الحرس الوطني للوقوف على نقاط الضعف والقوة في الفريق النيجري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والحرس الوطني يوم ١٦ أكتوبر الجاري بالنيجر في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.

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