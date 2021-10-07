أسعار الذهب اليوم الخميس 7-10-2021

استقرت أسعار الذهب في السوق المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس ، وذلك وفق آخر تطورات السعر العالمي للذهب، وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سعر 661 جنيها للجرام

عيار 21 سعر 771 جنيها للجرام

عيار 24 سعر 881 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6168 جنيها

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب لتواصل خسائرها، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية.





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1750.51 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1749.40 دولار.





ارتفع الدولار صوب أعلى مستوياته في 2021، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران.





وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركت إن زخم سعر الذهب ينحسر على خلفية توقعات السياسة النقدية.





"لا تزال هناك مؤشرات مهمة على ضغوط التكلفة في الاقتصاد العالمي وسيبقي ذلك التركيز على البنوك المركزية وتشديد السياسة".





وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 22.42 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 1.4 بالمئة إلى 948.02 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1896.66 دولار.