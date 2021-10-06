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حقيقة انتقال شبانة والنقاز إلى البنك الأهلي
الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:33 م
علي نبوي
قال اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، إن ناديه لم يفاوض الزمالك لضم الثنائي محمود شبانة وحمدي النقاز لاعبا الزمالك.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"هناك اتصالات مستمرة مع إدارة الزمالك لكن لم نتناقش حول إمكانية التعاقد مع محمود شبانة وحمدي النقاز".
وتابع :"لم نستقر على التعاقد مع الثنائي محمود شبانة وحمدي النقاز ولكن ننتظر حسم الزمالك لموقفهم من القيد".
وأشار :"من الناحية الفنية قطعنا ما يتخطى الـ٩٥٪ من احتياجات الفريق وما يتردد مجرد اجتهادات".
وواصل :"النادي تعاقد مع الصفقات التي طلبها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن خالد جلال".