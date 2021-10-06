حقيقة انتقال شبانة والنقاز إلى البنك الأهلي





قال اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، إن ناديه لم يفاوض الزمالك لضم الثنائي محمود شبانة وحمدي النقاز لاعبا الزمالك.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"هناك اتصالات مستمرة مع إدارة الزمالك لكن لم نتناقش حول إمكانية التعاقد مع محمود شبانة وحمدي النقاز".





وتابع :"لم نستقر على التعاقد مع الثنائي محمود شبانة وحمدي النقاز ولكن ننتظر حسم الزمالك لموقفهم من القيد".





وأشار :"من الناحية الفنية قطعنا ما يتخطى الـ٩٥٪؜ من احتياجات الفريق وما يتردد مجرد اجتهادات".





وواصل :"النادي تعاقد مع الصفقات التي طلبها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن خالد جلال".



