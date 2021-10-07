نجل الغيطاني: رواية والدي عن حرب أكتوبر كانت شهادة على الأحداث

أعرب المستشار محمد الغيطاني، نجل الروائي الراحل جمال الغيطاني، عن سعادته بالمشاركة في الندوة التثقيفية الـ34 بالتزامن مع الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر 1973 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مجرد الجلوس في الندوة التثقيفية للحديث عن والده الراحل في ذكرى أكتوبر يعتبر تكريم.





وقال "الغيطاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" اليوم الأربعاء: "لا يوجد تكريم أكثر من ذلك يطمح الواحد إليه، وهو شعور للاعتزاز بتاريخنا وجيشنا في يوم عيده"، موضحًا أن رواية والده عن حرب أكتوبر والاستنزاف لم تكن مجرد حكاية تقليدية، ولكنها كانت بمثابة شهادة على الأحداث.





وأضاف أن والده استطاع أن يلمس أشياء بسيطة جدًا داخل حرب أكتوبر لا يمكن رؤيتها بالعين، خاصة وصفه لحصار كبريت بطريقة بسيطة جدًا، وكان لها تأثير كبير علينا كأبنائه وكذلك حكاياته عن إبراهيم الرفاعي والمجموعة 39، مؤكدًا على اعتزاز والده بحرب الاستنزاف لأنه كان شاهدًا عليها.



