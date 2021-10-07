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مجاهد سيناوي: الرئيس السيسي نفذ مشروعات مكناش نحلم بيها

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:45 ص
سليمان عبد أبوسمري
سليمان عبد أبوسمري
داليا الحسين
علق الشيخ سليمان عبد أبوسمري، المجاهد السيناوي على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي سيناء بأنه سيعمر سيناء ليعوض السنوات الماضية قائلا:ً "الرئيس السيسي أقام مشروعات كبيرة وطرق ومدن جديدة.. وحاجات حلوه كتيره مكناش نحلم بيها بصراحة ربنا".

وأبدى "أبوسمري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الأربعاء، تفاؤله بحديث الرئيس السيسي قائلًا: "متفائل خير بهذا الرجل الوطني المحب لبلده ونتظر الخير".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لأهالي سيناء علي دورهم في حرب أكتوبر المجيدة، موضحًا أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، قائلًا: "أنتو مصريين سواء قبل حرب 1967 أو بعدها أو قبل حرب 1973 أو بعدها".

وقال الرئيس السيسي إن أهالي سيناء كان لهم دور كبير في حرب أكتوبر، ولكن الدولة المصرية لم تستطع في بعض الفترات عمل الواجب نحوهم، مضيفًا أن مصر ستحاول شكرهم ورد جميلهم علينا كلنا، خاصة أنهم عاشوا فترة في كنف الاحتلال، وقاموا بتقديم الدعم للجيش المصري معرضين أنفسهم للخطر الحقيقي، حتي تعود سيناء لأهلها ولمصر.

وأضاف: "إذا كنا قد تأخرنا 30 سنة في تنمية سيناء سوف نتجاوز تلك المدة، وكأن سيناء كان يتم تعميرها منذ 30 سنة".

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل" التي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة احتفالات الذكرى 48 لنصر أكتوبر المجيد.

الكلمات المفتاحية

حرب أكتوبر بوابة الفجر الفجر العبور الى المستقبل السيسي

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