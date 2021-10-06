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وزير السياحة الفرنسي: موكب المومياوات مهيب وتحية للوزارة على التنظيم

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أشاد وزير السياحة الفرنسي جان بابتيست ليموني، بنجاح حدث موكب المومياوات الملكية الذي نظمته مصر في شهر أبريل الماضي لنقلها من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط بموكب مهيب، مقدمًا التهنئة لوزير السياحة والآثار على تنظيم هذا الحدث الاستثنائي، وهو ما أثار شغف السائح الفرنسي بالسياحة الثقافية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة الفرنسي Jean Baptiste Lemoyne، بوزير السياحة والاثار المصري، خلال زيارته لباريس في إطار جولته للقاء كبار المسؤولين الحكوميين الفرنسيين بالمجال السياحي، وبدأ لقاءاته بلقاء وزير الدولة للسياحة والفرنسيين بالخارج والفرانكوفونية، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من فرنسا، وذلك بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس. 

وأعرب الوزير عن عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى التعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات منها السياحة والآثار، وإلقاء الضوء على المقاصد والمزارات السياحية المختلفة بمصر. 

وأشار إلى قيام مصر باستحداث خطوط طيران جديدة لربط المدن الساحلية بمدن وادي النيل ودمج منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية مما سيعطي فرصة للسائحين من زيارة أكثر من مدينة سياحية خلال رحلتهم السياحية في مصر وعدم اقتصار الزيارة على مدينة واحدة فقط؛ بل سيستطيع الاستمتاع بالمنتجعات الشاطئية ويري أيضاً أهم المعالم الأثرية بالأقصر وأسوان وهو ما سيساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخلق منتج سياحي متكامل لأول مرة يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معاً. 

واستعرض الجهود المصرية في مجال تنشيط السياحة، وكذلك في تعزيز الرعاية الصحية لزائري المقاصد السياحية المصرية ، لافتاً إلى آخر تطورات الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية المُتبعة في الفنادق والمنشآت السياحية والمطارات والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. 

وأكد الوزير على أن هذه الإجراءات والضوابط يتم تحديثها بصفة مستمرة ووفقاً للتطورات العالمية، لافتاً إلى أنه تم تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها، وجاري استكمال تطعيم المواطنين بباقي المحافظات. 

يُذكر أن وزير السياحة والآثار قد وصل للعاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم في زيارة استهلها بتفقد الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA في دورته الأربعين المُقام حاليا بباريس والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الجاري، وتشارك به الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وسيتم خلالها عقد عدد من اللقاءات المهنية مع عدد من منظمي الرحلات الفرنسية والعالمية.

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار موكب المومياوات الملكية المومياوات الملكية الاثار

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