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طلب مهم من الأمم المتحدة لإثيوبيا بشأن المساعدات الإنسانية.. تفاصيل

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة الإثيوبية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إليها، "دون أي عوائق".

 

وقال غويتريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن على الحكومة الإثيوبية أن تسمح "دون عراقيل نقل الاحتياجات المطلوبة بشدة من الوقود والأموال ومعدات الاتصال والإمدادات الإنسانية" إلى أقاليم تيغراي وعفر وأمهرة.

 

وأشار غوتيريش إلى أن الأزمة الإنسانية في أثيوبيا ازدادت حدة منذ أغسطس الماضي.

 

وأكد أن 7 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 5 ملايين في تيغراي، حيث يعيش نحو 500 ألف في ظروف قريبة من المجاعة.

الكلمات المفتاحية

مساعدات انسانية الامم المتحدة اثيوبيا

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