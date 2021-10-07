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الشاعرة الفلسطينية: كلماتي أمام السيسي كانت من القلب (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:00 ص
ميس عبدالهادي
ميس عبدالهادي
كساب أحمد
قالت ميس عبدالهادي، الشاعرة الفلسطينية التي تألقت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الكلمات التي قامت بإلقائها اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت نابعة من القلب، معقبة: "أنا احب مصر وشعب مصر وجيش مصر العظيم، مصر وفلسطين تربطهم علاقات قوية منذ زمن طويل، ودائما مصر سباقة وداعمة للقضية الفلسطينية".

وتابعت "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأربعاء، أن أفارول الجيش المصري عندما نراه نكون سعداء جدا، وفخر لنا أن نراه، لأن كل عربي حر يجب عليه أن يفخر بالجيش المصري.

وأضافت: "بدأت في قراءة القرآن في طفولتها، وبعدها درست الشعر ووالدتها نمت موهبتها، مؤكدة انها تقتدي بالشاعر محمود درويش.

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بوابة الفجر الفجر الشاعرة الفلسطينية السيسي

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