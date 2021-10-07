لهذا السبب ..محمد حماقي يتصدر تريند" تويتر"

تصدر المطرب محمد حماقي تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد ساعات قليلة من طرح ألبومه الجديد يا فاتني على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغاني الألبوم.



الجمهور يتفاعل مع ألبوم حماقي

وأطلق مغردو تويتر هاشتاج حماقي ويا فاتني، حيث أشادوا بأغاني الألبوم، وكتب أحدهم: حماقي فعلًا بيثبت إنه رقم 1 على الساحة، كما أن دقة اختياره لكل أغنية في مكانها الصحيح.



وكتب متابع آخر: ألبوم حماقي حاجة ماتتوصفش، لازم تسمعه 10 مرات علشان تستوعب الإبداع، كما أخذ البعض بنشر كلمات من الأغاني التي طرحها حماقي من ألبومه.



ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني

طرح حماقي، باقي أغاني ألبومه الغنائي الجديد يا فاتني كاملًا، بشكل متتابع، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بداية من أغنية يا فاتني، التي حققت نحو 55 ألف مشاهدة بعد ساعتين فقط من طرحها، ظلموني، ولا ليلة من لياليك التي حققت نحو 35 ألف مشاهدة، ويا نسيم، بنفارق، ردود غريبة، عاوزك تسمعني، ومش قادر انسى، ما تعودناش.