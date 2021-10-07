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نجل عبدالناصر: تمسك الجماهير بوالدي كان البداية الحقيقة للعبور في 6 أكتوبر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:56 ص
عبدالحكيم عبدالناصر
عبدالحكيم عبدالناصر
داليا الحسين
وصف المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، يوم انتصار حرب أكتوبر عام 1973 بأنه يوم لا ينسى، وتتويج لجهود وعرق ودماء بذلت من المصريين. معلقا: "الشعب المصري ليس له كتالوج خاصة في فترة ما بعد خطاب تنحي عبدالناصر".

وأوضح "عبدالناصر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الأربعاء، إن ملايين المواطنين المصريين والأشقاء العرب هزموا في الهزيمة التي وقعت في 5 يونيو بعد تمسكهم بقيادة عبدالناصر ومبادئ ثورة 23 يوليو، وهو ما قلب الموازين وكان البداية الحقيقية للعبور في 6 أكتوبر".

وأشار إلى أن والده بعد الهزيمة كان مثل "الأسد الجريح"، وكان يشعر بأنه يجب أن يعطي كل قطرة من دمائه لإزالة أثار العدوان على مصر، وعودة سيناء والأراضي العربية التي احتلت بعد حرب 67، موضحا: "من أول يوم قام بتغيير قيادات الجيش وجعل الجيش المصري جيشا محترفا لا يقود إلا المحترفين".

الكلمات المفتاحية

عبور 6 اكتوبر عبدالناصر حرب أكتوبر

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