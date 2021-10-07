



كشف باسم عادل المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة إيسترن كومبانى، الصاعد حديثا إلي الدوري المصري عن تعاقدات الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





إيسترن كومبانى يكشف عن صفقاته الجديدة

وقال باسم عادل في تصريحات إعلامية مع الاعلامي احمد شوبير: أن الفريق نجح في ضم العديد من اللاعبين الأجانب على مستوي عالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية





وتابع: كما نجحت إدارة النادي في حسم أكثر من صفقة من الشباب، وبعض من لاعبو الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وأضاف عضو مجلس إدارة نادي ايسترون: الجهاز الفني للفريق، ابقي على 11 لاعبا من قوام الفريق الذي نجح في حصد بطاقة الصعود الي الدوري الممتاز.



