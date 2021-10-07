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لو خيروني بين مهرجانات العالم لاخترت يسرا.. بشري توجه رسالة خاصة ليسرا

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:39 ص
بشرى
بشرى
آيه عبد العزيز
وجهت الفنانة بشرى، رسالة للفنانة يسرا بعد أزمتها الأخيرة مع إدارة مهرجان الجونة عبر حسابها الرسمي على " إنستجرام".

كتبت بشري في رسالتها لـ يسرا قائله: "لو خيروني ما بين مهرجانات العالم كله ويسرا لاخترتها..بحبك يا سفيرة الفن العربي".


وكانت قد عبرت يسرا عن غضبها من تصريحات مدير مهرجان الجونة التي أعلن فيها عدم تكريمها في المهرجان السينمائي، ونشرت بيانًا عبر صفحتها بموقع فيسبوك، معلقة فيه على عدم تكريمها بسبب أنها عضوة في اللجنة الاستشارية للمهرجان: تبرير خاطيء وسيء.



وكان قبل ذلك صرح انتشال التميمي أن وجود يسرا ضمن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان يمنعه من الاحتفاء بها.

الكلمات المفتاحية

يسرا بشرى الفجر اخبار الفجر الفني إنتشال التميمي

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