مستشار المفتي: حرب أكتوبر أعادت الكرامة للأمة العربية كلها (فيديو)

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن حرب أكتوبر أعادت الكرامة ليست للأمة المصرية فقط ولكن للأمة العربية بأكملها، مشيرًا إلى أن هذه الحرب كانت من أجل استرداد الكرامة والأرض والعرض.





وأضاف "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN" أن الكرامة فوق كل شيء بالنسبة للمصريين.





وأكد مستشار مفتي الجمهورية، أن وحدة الشعب المصري مع الجيش كانت من أهم عوامل النصر في حرب أكتوبر، مشددًا على أنه لا يوجد إنسان مصري أصيل خائن، ولابد من التشكيك في مصرية من يتجرد من وطنيته.



