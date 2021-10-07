Advertisements

مستشار المفتي: حرب أكتوبر أعادت الكرامة للأمة العربية كلها (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:16 ص
الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور
شيماء حسن
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن حرب أكتوبر أعادت الكرامة ليست للأمة المصرية فقط ولكن للأمة العربية بأكملها، مشيرًا إلى أن هذه الحرب كانت من أجل استرداد الكرامة والأرض والعرض.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN" أن الكرامة فوق كل شيء بالنسبة للمصريين.

وأكد مستشار مفتي الجمهورية، أن وحدة الشعب المصري مع الجيش كانت من أهم عوامل النصر في حرب أكتوبر، مشددًا على أنه لا يوجد إنسان مصري أصيل خائن، ولابد من التشكيك في مصرية من يتجرد من وطنيته.

وأشار إلى أن مصر تمثّل قيمة عالية للمنطقة العربية حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الأمة المصرية قبل دخول الإسلام، مستطردًا: "الجينات المصرية متميزة في الحضارة والأخلاق والعلوم والفنون".

الكلمات المفتاحية

حرب أكتوبر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن بيع مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن ترتيب المسددين لركلات الجزاء بمنتخب مصر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يخطط للتعاقد مع الأخطبوط

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"حاميها حراميها".. فك طلاسم سرقة "فيلا" ابنة وزيرة التخطيط

منذ حوالي 3 ساعات

طلب مفاجئ من ريال مدريد إلى لوكا مودريتش

منذ ساعة و نصف

عاجل.. زلزال في باكستان يحصد 15 قتيلًا على الأقل

منذ 43 دقيقة

عاجل.. السيطرة على حريق في برج سكني بدمنهور (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مستشار بأكاديمية ناصر: يخطىء من يظن أن القوات المصرية كانت تتفوق على الإسرائيلية

رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: نصر أكتوبر استعاد الكرامة العربية والمصرية

المفتي: النهوض باللغة العربية واجب وطني وقومي للحفاظ على الهوية

في مئوية الراحل.. أشهر خطابات "السادات" التي أدهشت العالم (فيديو)

مستشار المفتي يوضح طريقة مبسطة للاغتسال من الجنابة للرجل وللمرأة (فيديو)

المفتي عن نتيجة الاستفتاء: "الشعب المصري قال كلمته"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:29 ص

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

02:05 ص

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

11:23 م

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

08:03 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements