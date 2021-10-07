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أول تعليق من إنريكي بعد الفوز على إيطاليا

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:12 ص
لويس إنريكي
لويس إنريكي
علي نبوي
عبر لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن سعادته بفوز الماتادور ٢-١ على إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبي.

أول تعليق من إنريكي بعد الفوز على إيطاليا
وقال إنريكي بعد المباراة :"إنها مباراة تثير كثير من الرضاء لكنها ليست الأكثر مثالية لنا .. لا أعتقد أنها إحدى أفضل مبارياتنا".

وأضاف :"لدينا لاعبون مُخضرمون في المنتخب يلعبون كما يكون عمرهم 17 عامًا".

وتابع :"المُفتاح الليلة هو البحث عن الفوز منذ البداية وكنا نبحث جيدًا عن الثغرات للتغُلب على خط دفاعهم. كان اللاعبون على جميعهم اليوم ممتازون".

وزاد :"الآن علينا أن ننسى الماضي ونُركز على المباراة النهائية. علينا أن نكون فريقًا أفضل مما كنا عليه اليوم".

وواصل :"الآن علينا أن ننسى الماضي ونُركز على المباراة النهائية. علينا أن نكون فريقًا أفضل مما كنا عليه اليوم".

الكلمات المفتاحية

لويس إنريكي برشلونة اسبانيا

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