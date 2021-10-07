عبر لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن سعادته بفوز الماتادور ٢-١ على إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبي.





أول تعليق من إنريكي بعد الفوز على إيطاليا

وقال إنريكي بعد المباراة :"إنها مباراة تثير كثير من الرضاء لكنها ليست الأكثر مثالية لنا .. لا أعتقد أنها إحدى أفضل مبارياتنا".





وأضاف :"لدينا لاعبون مُخضرمون في المنتخب يلعبون كما يكون عمرهم 17 عامًا".





وتابع :"المُفتاح الليلة هو البحث عن الفوز منذ البداية وكنا نبحث جيدًا عن الثغرات للتغُلب على خط دفاعهم. كان اللاعبون على جميعهم اليوم ممتازون".





وزاد :"الآن علينا أن ننسى الماضي ونُركز على المباراة النهائية. علينا أن نكون فريقًا أفضل مما كنا عليه اليوم".





وواصل :"الآن علينا أن ننسى الماضي ونُركز على المباراة النهائية. علينا أن نكون فريقًا أفضل مما كنا عليه اليوم".



