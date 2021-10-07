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أحمد فؤاد سليم: كنت شخص مدلل قبل مشاركتي في حرب 6 أكتوبر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:28 ص
أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم
مي مرسي
كشف الفنان أحمد فؤاد سليم، عن كونه جنديا في حرب 6 أكتوبر والتي حلت ذكراها أمس، حيث كان من جنود السلاح الجوي.

وتحدث الفنان أحمد فؤاد سليم، عن حرب أكتوبر من خلال لقائه عبر برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية قائلا: "حرب أكتوبر كانت بداية مصر الحديثة، لأن مصر قبل هذه الحرب، اختلفت تمامًا عما كانت عليه بعدها، مصر كان لديها إرادة حقيقية لاستعادة الأرض، ومصر طوال عمرها دولة لا تغزو، ولكنها تحمي أرضها فقط لم يتخيل أحد في 1967 أن نفقد أرضنا، وكانت الأمر بمثابة خدعة، فقد كانت مر في مرحلة بناء على كافة الأصعدة".

وتابع قائلا: "كان هناك إرادة قوية أن نعمل بشكل علمي بعد حرب 1967، وبشكل عام لم يكن لدينا هذا الفكر قبل ذلك، وأنا تعلمت الكثير وأنا جندي في الجيش المصري، لم أكن أتعلمها وأنا خارجه، وكنت قبله شخص مدلل، وعندما التحقت بالجيش وجدت نظام وجدية في التعليم والاستعداد للحرب، ونحن تدربنا على الحرب مرتين، ومن شدة التدريب، وجدنا أن الحرب كانت أهون مما تدربنا عليه".

وأضاف قائلا: "الجنود كانت مشحونة ومضغوطة لعدة سنوات، ونحن شعب لا يعرف أن يعيش في الذل، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن تؤخذ أرضنا ولا نستردها، وما رأيناه من معجزات عسكرية في حرب أكتوبر هو ترجمة لذلك، والرئيس السادات كان لديه رغبة حقيقية لتحقيق هذا النصر".

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