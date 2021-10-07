أحمد فؤاد سليم عن إنجازات السيسي: "اللي ما يشفش من الغربال يبقى أعمى" (فيديو)

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر، إن حرب أكتوبر هي بداية العصر الحديث لمصر، لأن مصر بعد هذا الانتصار قامت بالعمل بالمنهج العلمي في الكثير من المشاريع





وتابع "سليم"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن المعارك المقبلة هي معارك وعي، وهذا ما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، مشيرًا إلى أنمصر الآن في معركة تنمية، وحققت الكثير من الانجازات في هذه المعركة، معقبًا: "اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى".



