مستشار بأكاديمية ناصر: أي محاولات للتشكيك في انتصار أكتوبر مردود عليها (فيديو)

علق اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على فيلم "وثائق النصر" الذي سرد عدد من الشهادات الخاصة بنصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن كل ما جاء في الفيلم حقيقي ودلالة على أن سيناء لم تعود إلا بعد الحرب ومباحثات السلام التي خاضتها الدولة المصرية.





ورد "العمدة" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" على محاولات التشكيك في نصر أكتوبر، قائلًا "أي محاولات للتشكيك في نصر أكتوبر تجابه باعترافاتهم والدليل يوم السبت الحزين التي ذكرته جولدا مائير".



