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مستشار بأكاديمية ناصر: أي محاولات للتشكيك في انتصار أكتوبر مردود عليها (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 06:50 ص
عادل العمدة
عادل العمدة
شيماء حسن
علق اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على فيلم "وثائق النصر" الذي سرد عدد من الشهادات الخاصة بنصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن كل ما جاء في الفيلم حقيقي ودلالة على أن سيناء لم تعود إلا بعد الحرب ومباحثات السلام التي خاضتها الدولة المصرية.

ورد "العمدة" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" على محاولات التشكيك في نصر أكتوبر، قائلًا "أي محاولات للتشكيك في نصر أكتوبر تجابه باعترافاتهم والدليل يوم السبت الحزين التي ذكرته جولدا مائير".

وأضاف "هذه الحرب استعادت الأرض والعرض في ملحمة بطولية اعتقد أنها لازالت تدرس وستدرس مدى الحياة لتدلل على قدرة المقاتل المصري على قهر المستحيل واستعادة الأرض والكرامة والعزة والتاريخ لا ينكر ذلك".

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حرب أكتوبر بوابة الفجر انتصار أكتوبر الفجر

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