عاجل.. السيطرة على حريق في برج سكني بدمنهور (صور)

تمكن رجال الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية في برج أمام "كافية" الإسكندراني بمنطقة شارع المعهد الديني بدمنهور.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد باندلاع حريق بالطابق الثامن لأحد الأبراج السكنية أمام "كافية" الإسكندراني بمنطقة المعهد الديني بحي شبرا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، قبل امتداده للشقق المجاورة.





كانت مدينة دمنهور، شهدت يوم السبت الماضي، اندلاع حريق هائل داخل "مول" ملابس شهير بمدينة دمنهور، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وحريق سيارة ومحتويات "المول" من ملابس.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بـ"مول" ملابس شهير بشارع الجمهورية بمنطقة البنوك في مدينة دمنهور وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة برئاسة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحامية المدينة وجرى فرض كردون أمني حول محيط الحريق، والسيطرة على الحريق وإصابة 3 أشخاص بحالات اختناق.



