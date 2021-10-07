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هكذا وصف مستشار المفتي الشخص الكاره للشعب المصري (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 08:10 ص
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
شيماء حسن
تقدم الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بالتهنة الشعب المصري في ذكرى انتصارات أكتوبر 1973، مشيرًا إلى أن الشعب المصري كالدبابة والقوات المسلحة المصرية كالدانة التي تخرج من الدبابة، ولا يمكن الاستغناء عن واحدة فيهم.

وقال "عاشور" خلال لقائع مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" اليوم الأربعاء إن الإرهابيين ينتظرون أي فجوة، وهم من خبثهم يتربصون لأي فجوة، أو يستشعروا ضعف نفوس بعض الناس.

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية الذين احتفلوا في 6 أكتوبر في عهد الإخوان لم يحتفلوا بانتصار الجيش المصري، وإنما احتفلوا بالإرهابيين الذين اغتالوا الرئيس الراحل أنور السادات.

وأشار إلى أن الإرهابيين لا يحبون الأرض المصرية، وتشعر كأن هناك عداوة وكراهية بينهم وبين الشعب المصري، مؤكدًا أن أي شخص يكره الشعب المصري هو إرهابي ومتطرف، وخسارة فيه الجنسية المصرية.

وأكد أن مصر مبروكة بقيم أهلها، خاصة أن الشعب المصري أعطى كثيرًا للقوات المسلحة المصرية، مشددًا أن البركة لن تنتزع من الأرض المصرية لأنها تقدير العزيز العليم، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، وَطُورِ سِينِينَ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ".

الكلمات المفتاحية

مستشار المفتي بوابة الفجر الفجر الشعب المصري

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