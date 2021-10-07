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أحمد بدير: كنت أتمنى المشاركة في حرب 6 أكتوبر

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:39 ص
أحمد بدير
أحمد بدير
مي مرسي
سرد الفنان أحمد بدير تفاصيل أيام انتصارات حرب 6 أكتوبر، حيث قال أنه كان مواطن مدني في حرب الإستنزاف وكان يرى الإحباط يملأ وجوه الجميع.

وتابع "بدير" من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "يحدث في مصر" قائلا: "كنت في التوجيه المعنوى "الشئون المعنوية" كنت مراسل حربى في الوقت ده ومعايا كتير من الفنانين، وعندما حصل قرار 6 أكتوبر العظيم كانت فرحة لا يدانيها أى فرحة وعملنا برنامج اسمه صوت المعركة في صوت العرب، وكنا نتمنى أن نشارك في الحرب على الرغم أننا كنا بنقوم بدورنا لكن كنا بنحس أننا أقل من أي جندي جاى من الريف أو من الصعيد علشان يحرر الأرض".

وأضاف قائلا: "في قصص وبطولات عظيمة حصلت في العبور ده ولازم يتعمل أفلام عالمية عن القصص والملاحم دى، والجيش العظيم ده اللى بيقوم بدوره من أيام محمد على إيه الجيش العظيم ده".

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