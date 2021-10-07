كشف تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم ، عن رغبة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في الانتقال لريال مدريد.





مفاجأة غير متوقعة بشأن انتقال هالاند إلى ريال مدريد

ويملك صاحب ال20 عاما شرطًا جزائيًا في عقده مع فريقه الحالي بروسيا دورتموند الألماني، يمنحه حق الرحيل في الصيف المقبل، بعد سداد 75 مليون يورو.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يظل الهدف الرئيسي لريال مدريد.





وأضافت، أن الأقرب في الوقت الحالي هو الحصول على خدمات مبابي خاصةً مع اقتراب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وهو ما يحفز ريال مدريد لتكريس أمواله لعقد صفقة أخرى ضخمة.





وأوضحت الصحيفة الكتالونية، أن ضم هالاند يثير اهتمام ريال مدريد، والذي يرى أنه تدعيم صفقة متميزه لتطوير خط هجوم الميرنجي، نظرًا لإمكاناته الفذة بالنظر لصغر سنه.





وأكد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن هالاند اختار بالفعل الانتقال لريال مدريد في الموسم المقبل، رغم رغبة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في ضمه.