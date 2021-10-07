ريهام سعيد ليست أولهم.. مشاهير وفنانين تعرضوا للسحر وأعمال الشعوذة

نجوم تعرضوا للسحر:





وكانت منهم الفنانة حورية فرغلي، حيث أنها حلت في برنامج تليفزيوني أكدت من خلاله أنها تعرضت لأعمال السحر والشعوذة، مشيرةً إلى أنها ذهبت لشيخ أكد لها أن العمل مذكور به اسمها وأن تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش وتوقف الخلف وتفقد زوجها وعملها.



وتابعت أنها ذات يوم تفاجأت بوجود عمل في حديقة منزلها مكتوب باللون الأحمر، قأستعانت بالشيوخ والذين رفضوا ذكر اسم الفاعل لهذا العمل.



فيفي عبده:



"بيتي مليان سحر"، هكذا أعلنت الفنانة فيفي عبده عن وجود أعمال سحر في منزلها، مشيرةً إلى أنها تقوم بالتخلص منها فور وجودها.



وتابعت فيفي عبده خلال لقاء تليفزيوني: "السنة اللي قبل اللي فاتت كنت في مارينا وعاملة رقصات لذيذة جدًا وبعدين مشيت من هناك متدهورة وليه معرفش"، مضيفةً: "كل واحدة قادرة تعمل حاجة تترمي عن طريق الشغالين وأنا مفوضة أمري لله".



نجلاء بدر:





أوضحت الفنانة نجلاء بدر، تفاصيل تعرضها لأعمال السحر، وكشف أمره وهو موضوع خلف السرير الذي تقوم بالنوم عليه، مشيرةً إلى أنها استعانت بأحد الشيوخ.





وتابعت أنها هدئت بعدما استعانت بأحد الشيوخ والذي نصحها بأن تتلو سورة البقرة لمدة 7 أيام متواصلة.



إيهاب توفيق:





أكد الفنان إيهاب توفيق، أنه تعرض أعمال السحر على يد أحد أصدقائه، وذلك بعدما وجد العمل في إحدى أركان المنزل بعد زيارته له في المنزل.





وتابع، أن بعد هذه الزيارة انقلبت حياته رأسًا على عقب، حيث أكد له جميه المحيطين به أنه تعرض لعمل سفلي لكنه لم يتخذ أي رده فعل حيال ذلك.



تعرض عدد من الفنانين والمشاهير، على مدار السنوات الماضية إلى السحر وأعمال الشعوذة، وخرجوا إلى الجمهور معلنين عن إصابتهم به، سواء بعد مرور أزمات صحية لهم بسبب السحر أو بعد معرفة تعرضهم للسحر.لم تكن ريهام سعيد أول من أعلن عن تعرضها للسحر، حيث خرجت في بث مباشر مساء أمس الأربعاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأعلنت فيه تعرضها للسحر الأسود الذي يمنعها من تلاوة آيات القرآن الكريم.وتابعت ريهام سعيد في البث المباشر: "قضيتي أني مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق، والناس بتاعة ربنا بيقولولي إن أنا معمول لي سحر وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده وللأسف هي مش جهة واحدة".وأضافت: "طبعًا كل اللي بيحصل بإذن الله ومن عند ربنا فأنا مقتنعة أن كل اللي بييجي من عند ربنا خير لكن أنا تعبت من موضوع السحر لأن بيحصل أمور غير طبيعية ولا تتوافق مع قدراتك"، متابعة: " كل ما أجي أمسك سبحة لأعمل أذكار الصباح والمساء يحصل حاجة ومعرفش أقولها.. فعلًا الحاجات دي مُتعبة والناس اللي بتعمل فيّ كده مش عايزة تهدأ غير لما يتقضي علىّ خالص".كشف عدد من النجوم خلال لقاءات تليفزيونية عن تعرضهم للسحر الذي تمثل في المرض ووقف الحال، وعدم انجاب الأطفال.