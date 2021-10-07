Advertisements

ريهام سعيد ليست أولهم.. مشاهير وفنانين تعرضوا للسحر وأعمال الشعوذة

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 02:59 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
إسراء عبد الفتاح

تعرض عدد من الفنانين والمشاهير، على مدار السنوات الماضية إلى السحر وأعمال الشعوذة، وخرجوا إلى الجمهور معلنين عن إصابتهم به، سواء بعد مرور أزمات صحية لهم بسبب السحر أو بعد معرفة تعرضهم للسحر.

لم تكن ريهام سعيد أول من أعلن عن تعرضها للسحر، حيث خرجت في بث مباشر مساء أمس الأربعاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأعلنت فيه تعرضها للسحر الأسود الذي يمنعها من تلاوة آيات القرآن الكريم.

وتابعت ريهام سعيد في البث المباشر: "قضيتي أني مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق، والناس بتاعة ربنا بيقولولي إن أنا معمول لي سحر وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده وللأسف هي مش جهة واحدة".

وأضافت: "طبعًا كل اللي بيحصل بإذن الله ومن عند ربنا فأنا مقتنعة أن كل اللي بييجي من عند ربنا خير لكن أنا تعبت من موضوع السحر لأن بيحصل أمور غير طبيعية ولا تتوافق مع قدراتك"، متابعة: " كل ما أجي أمسك سبحة لأعمل أذكار الصباح والمساء يحصل حاجة ومعرفش أقولها.. فعلًا الحاجات دي مُتعبة والناس اللي بتعمل فيّ كده مش عايزة تهدأ غير لما يتقضي علىّ خالص".

نجوم تعرضوا للسحر:

كشف عدد من النجوم خلال لقاءات تليفزيونية عن تعرضهم للسحر الذي تمثل في المرض ووقف الحال، وعدم انجاب الأطفال.

وكانت منهم الفنانة حورية فرغلي، حيث أنها حلت في برنامج تليفزيوني أكدت من خلاله أنها تعرضت لأعمال السحر والشعوذة، مشيرةً إلى أنها ذهبت لشيخ أكد لها أن العمل مذكور به اسمها وأن تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش وتوقف الخلف وتفقد زوجها وعملها.

وتابعت أنها ذات يوم تفاجأت بوجود عمل في حديقة منزلها مكتوب باللون الأحمر، قأستعانت بالشيوخ والذين رفضوا ذكر اسم الفاعل لهذا العمل.

فيفي عبده:

"بيتي مليان سحر"، هكذا أعلنت الفنانة فيفي عبده عن وجود أعمال سحر في منزلها، مشيرةً إلى أنها تقوم بالتخلص منها فور وجودها.

وتابعت فيفي عبده خلال لقاء تليفزيوني: "السنة اللي قبل اللي فاتت كنت في مارينا وعاملة رقصات لذيذة جدًا وبعدين مشيت من هناك متدهورة وليه معرفش"، مضيفةً: "كل واحدة قادرة تعمل حاجة تترمي عن طريق الشغالين وأنا مفوضة أمري لله".

نجلاء بدر:


أوضحت الفنانة نجلاء بدر، تفاصيل تعرضها لأعمال السحر، وكشف أمره وهو موضوع خلف السرير الذي تقوم بالنوم عليه، مشيرةً إلى أنها استعانت بأحد الشيوخ.


وتابعت أنها هدئت بعدما استعانت بأحد الشيوخ والذي نصحها بأن تتلو سورة البقرة لمدة 7 أيام متواصلة.

إيهاب توفيق:


أكد الفنان إيهاب توفيق، أنه تعرض أعمال السحر على يد أحد أصدقائه، وذلك بعدما وجد العمل في إحدى أركان المنزل بعد زيارته له في المنزل.


وتابع، أن بعد هذه الزيارة انقلبت حياته رأسًا على عقب، حيث أكد له جميه المحيطين به أنه تعرض لعمل سفلي لكنه لم يتخذ أي رده فعل حيال ذلك.
ريهام سعيد ليست أولهم.. مشاهير وفنانين تعرضوا للسحر وأعمال الشعوذة
ريهام سعيد ليست أولهم.. مشاهير وفنانين تعرضوا للسحر وأعمال الشعوذة
ريهام سعيد ليست أولهم.. مشاهير وفنانين تعرضوا للسحر وأعمال الشعوذة
ريهام سعيد ليست أولهم.. مشاهير وفنانين تعرضوا للسحر وأعمال الشعوذة
ريهام سعيد ليست أولهم.. مشاهير وفنانين تعرضوا للسحر وأعمال الشعوذة
ريهام سعيد ليست أولهم.. مشاهير وفنانين تعرضوا للسحر وأعمال الشعوذة

أخبار تهمك

كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يفاجئ نجم الفريق بطلب غريب

الآن

برشلونة يخطط للتعاقد مع الأخطبوط

منذ نصف ساعة

بيسيرو: كيروش ليس له طريقة ثابتة.. ومصر ستصعد لكأس العالم

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيطرة على حريق في برج سكني بدمنهور (صور)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأزمة تتصاعد.. تعرف على آخر تطورات فسخ تعاقد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عملاق إنجليزي يهدد استمرار صلاح في ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن ترتيب المسددين لركلات الجزاء بمنتخب مصر

منذ ساعة

مفاجأة غير متوقعة بشأن انتقال هالاند إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

"حاميها حراميها".. فك طلاسم سرقة "فيلا" ابنة وزيرة التخطيط

منذ ساعة و نصف

مفاجأة بشأن بيع مانشستر يونايتد

منذ ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:05 ص

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

12:29 ص

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

11:23 م

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

مفاجأة بشأن ترتيب المسددين لركلات الجزاء بمنتخب مصر

01:59 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements