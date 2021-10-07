يسرااللوزي:" وافقت علي فيلم العنكبوت وأنا حامل

تحدثت الفنانة يسرا اللوزي، عن كواليس مشاركتها بـ فيلم العنكبوت خلال حملها، وتفاصيل تصوير مشاهدها



وكشفت الفنانة يسرا اللوزي في لقاء لها مع برنامج "the insider"، مشيرة أن فيلم العنكبوت قرأته ووافقت عليه منذ سنتين وقابلت المخرج أستاذ أحمد نادر جلال وكان على علم بأنها حامل، وأخبرته بذلك قبل أي أحد حتي تتمكن من معرفة وضعها بهذا الفيلم.



وأضافت يسرا اللوزي :" المخرج وقتها رفض استبدالي قائلا لي أنهم 8 أيام تصوير فقط وانتي معايا لسة في بداية الحمل هنخلص التصوير، ولكني صورت بعض المشاهد وأنا في الشهر الثاني من حملي، وأنا في الشهر الرابع أيضا، وفي الشهر السادس، وأيضا بعد وضعي لطفلتي بـ 8 شهور".



وتابعت:"استغرق وقت تصويري لمشاهدي ما يقارب السنة ونصف أو سنتين وحتى الآن مر سنتين على بداية التصوير ولم يصل الفيلم لمرحلة العرض".





آيذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرى اللوزي حكاية بالورقة والقلم من مسلسل إلا أنا الموسم الثاني، إخراج محمد بكير بطولة علي الطيب،نور محمود،لبني ونس،لبني عزت،ياسر رفاعي،حسام الجندي،ياسمين سمير وعدد من النجوم.