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حسام غريب: أهنئ لاعبي الزمالك رغم الهزيمة أمام برشلونة

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:47 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
أعرب حسام غريب نجم الزمالك السابق لكرة اليد عن رضاه التام بأداء لاعبي الفريق الأبيض أمام برشلونة الإسباني ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية ".

حسام غريب: أهنئ لاعبي الزمالك رغم الهزيمة أمام برشلونة
وقال غريب في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي إسلام صادق: "الزمالك يمتلك جيلاً رائعاً من اللاعبين في التوقيت الحالي ، وأثبت جدارته بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا ، كما أن الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 36 - 32 ، بمثابة نتيجة مرضية إلى حد كبير ، خاصةً أن الفريق الكتالوني من أفضل الأندية على مستوى العالم ، وحقق العديد من الألقاب الموسم الجاري مثل كأس السوبر الإسباني ، وغيرها من الألقاب"

وأضاف : " أهنئ لاعبي الزمالك رغم الهزيمة ، كما أتوجه بالشكر إلى الجمهور الأبيض على مؤازرته للفريق ، بالإضافة إلى جمهور النادي الأهلي الذي حرص على التواجد بصالة المباراة ".

الكلمات المفتاحية

برشلونة اليد الزمالك

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