أشاد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق بالبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مشيراً إلى أنه مدرب متميز و مُحنك وصاحب مسيرة تدريبية كبيرة.





وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي إسلام صادق: " مدربو البرتغال دائماً ما يتسمون بالعناد سواءً داخل القارة السمراء أو في القارة العجوز ، وعلى رأسهم جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي إيه إس روما الإيطالي"





عبد الجليل: كيروش مدرب متميز وعنيد

وأضاف بالإضافة إلى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي ، وچيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك، وغيرهم فدائماً ما يدخلون في صراعات مع النجوم الكبار ".



