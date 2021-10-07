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عبد الجليل: كيروش مدرب متميز وعنيد

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:52 ص
كيروش
كيروش
الفجر الرياضي
أشاد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق بالبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مشيراً إلى أنه مدرب متميز و مُحنك وصاحب مسيرة تدريبية كبيرة.

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي إسلام صادق: " مدربو البرتغال دائماً ما يتسمون بالعناد سواءً داخل القارة السمراء أو في القارة العجوز ، وعلى رأسهم جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي إيه إس روما الإيطالي"

عبد الجليل: كيروش مدرب متميز وعنيد
وأضاف بالإضافة إلى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي ، وچيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك، وغيرهم فدائماً ما يدخلون في صراعات مع النجوم الكبار ".

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر كيروش

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