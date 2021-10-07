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رئيس جهاز تنمية سيناء يزف خبرًا سارًا للمواطن السناوي (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 08:11 ص
ارشيفية
ارشيفية
كساب احمد
قال المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن التنمية زادت بمعدلات مرتفعة للغاية في سيناء خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية سيناء يعمل في الكثير من المشاريع القوية مثل مشروع إنشاء تجمعات تنموية، فكل مواطن سيتملك منزل و5 أفدنة لاستزراعهم، والمرحلة الأولى انتهت من هذا المشروع، وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية، وسيتم توزيع المنازل في قرى مكتملة الخدمات.

وتابع "حامد"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أنه متواجد في سيناء منذ 37 عامًا، واندمج في المجتمع السيناوي بشكل كبير، فنجله وأشقاؤه يعملون في سيناء خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن الجهاز أنشأ أكثر من 26 مزرعة نموذجية للتجمعات الأكثر احتياجًا، وتم الاعتماد في هذه المزارع على الآبار الغير صالحة للشرب، ومساحة المزرعة من 25 لـ70 فدانًا، وتتم زراعة النخل البارحي بالإضافة للزيوت والصوب الزراعية المختلفة، وتريبة الأسماك بالإضافة إلى تربية الأغنام.

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سيناء رئيس جهاز تعمير سيناء تحرير سيناء الفجر

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