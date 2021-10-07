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كرم كردي: حققت إنجازات كبيرة مع الأولمبي ولن أترشح للانتخابات

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 12:57 ص
كرم كردي
كرم كردي
أكد الدكتور كرم كردي، عضو اتحاد الكرة الأسبق ، أنه حقق إنجازات كبيرة في الفترة التي تولى خلالها رئاسة نادي الأولمبي السكندري وأعاد الفريق للدوري الممتاز بعد غياب 10 أعوام.

كرم كردي: حقق إنجازات كبيرة مع الأولمبي ولن أترشح للانتخابات
وقال كردي عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN إنه خلال تلك الفترة أخرج الأولمبي بطلين حققا ميداليتين في أولمبياد أثينا كما أنه تم تطوير ستاد النادي بجانب إقامة المئوية بصورة مميزة ببرنامج شامل على مدار العام.

وأشار إلى أن أي شخص يتشرف برئاسة الأولمبي مؤكداً أنه تلقى بالفعل اتصالات من بعض أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف:" أنا شبه مقيم بشكل دائم في القاهرة والأولمبي حالياً يحتاج لرئيس متفرغ وقادر على إعادة الاستقرار والانضباط وخاصة في ملف كرة القدم ومحاولة إعادة الفريق للدوري الممتاز".

وتابع:" ظروفي لا تسمح بالتواجد في الإسكندرية بشكل مستمر ولا أملك رفاهية الوقت لإحداث التغيير الذي أراه مناسباً لإعادة بريق الأولمبي".

وأوضح أن ترشحه لرئاسة الأولمبي سيكون أمراً صعباً مؤكداً أنه سيكون على الحياد في الانتخابات القادمة بعد إعلان ترشح ناصر الشاذلي أحد أبطال الأولمبي السابقين وعلاقته قوية بجانب طارق السيد النائب البرلماني.

الكلمات المفتاحية

كرم كردي الاولمبي اتحاد الكرة

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