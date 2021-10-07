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ريهام عبد الغفور تهنئ نجلاء بدر بعيد ميلادها

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 03:37 ص
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
مي مرسي
هنأت الفنانة ريهام عبد الغفور الفنانة نجلاء بدر، بعيد ميلادها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عبد الغفور" في تعليق على صورة جمعتها بـ نجلاء بدر قائله: " كل سنة وانتي اطيب واحدة في الدنيا".

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور بطولتها لحكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتي عرضت على قناة dmc وحققت نجاحًا مميزًا، والحكاية من قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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