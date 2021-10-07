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ياسمين صبرى :" كلام الناس خلاني أصدق إني مش موهوبة

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:09 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
آيه عبد العزيز
علقت الفنانة ياسمين صبري على الانتقادات التي تعرضت لها بخصوص موهبتها مشيرة أنها صدقت آراء الناس والتي تفيد بأنها دخلت مجال التمثيل لكونها مجرد وجه جميل ومحظوظة، وليست موهوبة".

وصرحت ياسمين صبري، إلى أن تلك الآراء لا شعوريًّا جعلتها مشتتة وتختار أعمالها دون تدقيق، فعندما شاركت في مسلسل منذ عامين لم تهتم بأي شيء وكانت تقول لنفسها أن الجمهور سيشاهدها على أية حال، ولم تقدم أي فن في هذا العمل ولم تكن مهتمة على الإطلاق.

وتابعت ياسمين صبري قائله : "لا أستطيع وصف تجربتي المهنية بأنها ناجحة جدا".

وصرحت ياسمين صبري ، إلى أنها اكتسبت خبرة فنية وأدركت أنه يجب أن تعثر على سيناريو جيد لأنها تمتلك موهبة التمثيل، وأن البحث عن عمل فني مميز هو ما جعلها تغيب في رمضان الماضي عن الدراما التليفزيونية".

يذكر أن ياسمين صبري تعاقدت على بطولة مسلسل جديد لتخوض به السباق الرمضاني 2022 وتشارك أيضا في كتابته.

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