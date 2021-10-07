المتحف الحربي متعة من نوع آخر.. ستعيش أمجاد العسكرية المصرية (صور)

افتتحت وزارة الدفاع أمس الأربعاء المتحف الحربي في قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي بعد إغلاق دام سنوات حيث تم ترميم القصر الذي يضم قاعات وتحف المتحف، وإعادة ترتيب سيناريو العرض وإضافة العديد من القطع له.





حيث افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء أركان حرب توفيق سعيد مساعد وزير الدفاع للبحوث والتفتيش المتحف الحربي بقلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي، وشهد الافتتاح اللواء أركان حرب خالد لبيب رئيس هيئة البحوث العسكرية، واللواء أركان حرب عبد الحميد عبد الخالق مدير إدارة المتاحف العسكرية.

وتجولت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية في المتحف الحربي، بعد افتتاحه، والذي تشعر فيه وكأنك تتجول وسط جنود أكتوبر، وملحمة النصر العظيم، وتعيش عبق الماضي وأمجاد العسكرية المصرية عبر العصور، منذ العصر المصري القديم وحتى الآن.





وينقسم المتحف إلى قسمين رئيسيين الأول هو العرض المفتوح والذي يزينه أعلام مصر عبر العصور، وتماثيل قواد مصر بدءً من الملك نعرمر "مينا" موحد القطرين، مرورًا بالناصر صلاح الدين، وحتى عباس حلمي الثاني.

وكذلك يزين العرض المفتوح تماثيل لسليمان باشا الفرنساوي مؤسس الجيش المصري في عهد محمد علي باشا، وتمثال للرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات.





كما يضم العرض المفتوح نماذج للأسلحة التي شاركت في نصر أكتوبر العظيم، من مختلف الأسلحة، سلاح الطيران، والمدرعات، وسلاح المهندسين.





وبمناسبة الافتتاح أتاح العرض المفتوح للضيوف ارتداء خوذات وسترات أصلية والتقاط الصور التذكارية بها، كما أضيف للعرض المفتوح مشهد اقتحام الساتر الترابي بواسطة مضخات سلاح المهندسين، وتعود الفكرة للضابط مهندس باقي زكي يوسف رحمه الله.





والقسم الثاني من المتحف وهو العرض داخل القاعات، حيث يضم المتحف 107 قاعة، تم افتتاح 66 وقاعة منها للزيارة وستكون متاحة بالكامل للزيارة من غدًا الخميس.



