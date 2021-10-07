دينا فؤاد تتألق في الحلقة الأخيرة من حكاية" ماريونت"

قدمت دينا فؤاد، في الحلقة الخامسة والأخيرة من حكاية ماريونيت بمسلسل ورا كل باب، أداءا استثنائيًا ،وتفوقت على نفسها في أداء المشاهد ببراعة، وظهرت في أفضل حالاتها الفنية.





بدأت الحلقة دخول مروة التي تجسدها دينا فؤاد المستشفى بعد مواجهتها لمي التي تقدمها ميرنا نور الدين أمام طليقها حازم، محمود عبد المغني.



وكشفت له أنها هي التي حرضتها لرفع قضية الطلاق وأحضرت لها المحامي، وشغلت تسجيلًا صوتيًّا له لتثبت صحة كلامها وبالفعل تأكد حازم، أن التسجيل بصوت مي، التي أنكرت تمامًا أي صلة لها بما حدث، وأنها ليس لها دخل في أن مروة تركت زوجًا مثل حازم، يضيع منها.





وشهدت الحلقة اعتذار مروة، دينا فؤاد لـ حازم، محمود عبد المغني على الهواء في أحد البرامج، وأكدت أن السوشيال ميديا كانت وراء خراب منزلها ونصحت النساء بعدم الانسياق وراءها وعدم نشر أسرار منازلهم على صفحاتها، وعندما سمع حازم، اعترافها اتصل بها وسألها عن موعد تدريب ابنته زينة، وعادا لبعضهما وانتصر الحب في نهاية الحكاية.









حكاية ماريونيت بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح،