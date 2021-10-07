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"حاميها حراميها".. فك طلاسم سرقة "فيلا" ابنة وزيرة التخطيط

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات سرقة فيلا ابنة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، من ابنة الوزيرة المشار إليها تفيد باكتشافها سرقة مصوغات ذهبية وألماظ من الفيلا سكنها بعد عودتها من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي.

شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى بالتنسيق مع إدارة المساعدات الفنية وقطاع الأمن العام.

وكشفت المعاينة أن الجناة تسللوا إلى الفيلا عن طريق دفع لوح الألومنتال الخاص بالباب مستغلين عدم تواجد قاطنيها وقت ارتكاب الواقعة.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، توصلت إلى أن عاملين للاعتناء بحمام السباحة وراء ارتكاب الواقعة مستغلين تواجدهما المستمر بالكومباوند محل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية برئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة اكتوبر، من ضبط المتهمين بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمناقشتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بما توصلت إليه التحريات وارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بتصرف والدة أحدهما وزوجة الثاني في المسروقات وجرى ضبطهما وإعادة المسروقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وزيرة التخطيط سرقة الذهب بوابة الفجر الفجر

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