بالأحمر.. بسمة وهبه تتألق في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت بسمة وهبة بإطلالة أنيقة مرتدية جاكيت باللون الاحمر، وميكياج جذاب اثار إعجاب متابعيها.





يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة، أدت التحية العسكرية للرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء، بعد تصريحاته اليوم حول إزالة التعديات على أراضي الدولة والمجاري المائية خلال فعاليات افتتاح محطة بحر البقر، قائلة: "تحيا مصر".