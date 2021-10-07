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بالأحمر.. بسمة وهبه تتألق في أحدث ظهور

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:04 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
آيه عبد العزيز
شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت بسمة وهبة بإطلالة أنيقة مرتدية جاكيت باللون الاحمر، وميكياج جذاب اثار إعجاب متابعيها.


يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة، أدت التحية العسكرية للرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء، بعد تصريحاته اليوم حول إزالة التعديات على أراضي الدولة والمجاري المائية خلال فعاليات افتتاح محطة بحر البقر، قائلة: "تحيا مصر".

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بسمة وهبة عبر انستجرام بسمة وهبة الفجر أخبرا الزمالك

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