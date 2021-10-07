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تطور جديد في مستقبل لاوتارو مع إنتر ميلان

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 01:33 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إيطالية آخر التطورات المتعلقة بملف تجديد عقد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان الإيطالي.

تطور جديد في مستقبل لاوتارو مع إنتر ميلان
وأشار الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن لاوتارو البالغ من العمر 24 عامًا يرتبط بعقد مع إنتر ميلان حتى صيف 2023 إلا أنه هناك إصرار من جانب النيرازوري على الاستمرار عليه لفترة طويلة خاصة بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي.

وأكد فابريزو رومانو أن لوتارو مارتينيز سيوقع على تجديد عقده مع إنترميلان في غضون أسابيع قليلة.
وأوضح فابريزو رومانو أنه تم التوصل لاتفاق في سبتمبر الماضي يقضي بتوقيع عقود جديدة حتى 2026 مع زيادة الراتب.

وألمح فابريزو رومانو أن لاوتارو يتقاضى حاليًا راتبًا سنويًا يبلغ قدره 2.5 مليون يورو.

وأفاد فابريزو رومانو أن اسم لاوتارو ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى أكثر من نادي على رأسهم برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وآرسنال الإنجليزي.

الكلمات المفتاحية

لاوتارو مارتينيز انتر ميلان

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