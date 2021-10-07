على الشاطئ.. فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها عبر" إنستجرام"





وكشفت الفنانة الإستعراضية فيفى عبده، عن تعرضها لحوادث سير، وطريقة تصرفها حيث أوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج "السيرة"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"،قائلة:" مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".

شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها بصورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام".وظهرت فيفي عبده، بإطلالة جذابة مميزة حيث ارتدت فستان باللون الأخضر على الشاطئ، وأثار ذلك إعجاب متابعيها.